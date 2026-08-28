Erzurum Yeni Stadyum Projesi İçin 5,8 Milyar TL'lik Sözleşme İmzalandı

Erzurum'da yapılması planlanan Yeni Stadyum ve Spor Kompleksi Projesi için 5 milyar 800 milyon TL bedelle sözleşme imzalandı.

Yakutiye ilçesinde, Havalimanı yolu üzerindeki Mehmet Sekmen Bulvarı civarında yapılacak proje için ihale 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İhale sürecinin ardından yüklenici firma ile resmi sözleşme 26 Ağustos 2026'da imzalandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından projenin yaklaşık maliyeti 6 milyar 278 milyon TL olarak belirlenirken, sözleşme bedeli 5 milyar 800 milyon TL oldu.

Resmi iş takvimine göre Erzurum Yeni Stadyumu ve Spor Kompleksi Projesi'nin 14 Ocak 2028 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı