Erzurum, 20. Kış Deaflympics Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 20. Kış Deaflympics Oyunları'nın (İşitme Engelliler Kış Oyunları) Erzurum'da yapılacağını söyledi.

Başkan Sekmen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Başkanvekili Yakup Ümit Kihtir, Koordinatör Berrak Fırat, Sportif Direktör Yavuz Tanyeri, Sultan Akyasan, Volkan Kurt ve yönetim ekibinin yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada, şampiyonayla ilgili şunları kaydetti: "Olimpiyat kenti Erzurum yine önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. 20. Kış Deaflympics Oyunları diğer adıyla İşitme Engelliler Kış Oyunları, 2 - 12 Mart 2024 tarihinde Erzurum'da düzenlenecek. Alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, buz hokeyi, curling, futsal ve satranç olmak üzere 7 branşta 40 ülkeden yaklaşık bin sporcuyu ilimizde ağırlayacağız. Bu dev organizasyon nedeniyle Kış Oyunları Heyeti ile görüşmelerde bulunduk, karşılıklı fikir alışverişi yaptık. İnşallah olimpiyat şehrimiz bu büyük organizasyonu da alnının akıyla en güzel bir şekilde gerçekleştirecek." - ERZURUM