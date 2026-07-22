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Ulukaya ve Koç'tan Erzincanspor'a yeni sezon desteği

Ulukaya ve Koç'tan Erzincanspor'a yeni sezon desteği
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Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde İstanbul'da iş insanı Hamdi Ulukaya ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Görüşmede Erzincanspor'un yeni sezon hazırlıkları, hedefleri ve Erzincan futbolunun geleceği değerlendirildi. Ulukaya ve Koç, kırmızı-siyahlı ekibe başarılar diledi ve önümüzdeki dönemde Erzincan'ı ziyaret etme düşüncelerini iletti.

Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması öncesinde İstanbul'da iş insanı Hamdi Ulukaya ile Fenerbahçe'nin önceki dönem kulüp başkanı Ali Koç'la bir araya geldi.

Buluşmada Erzincanspor'un yeni sezon hazırlıkları, kulübün hedefleri ve Erzincan futbolunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Hamdi Ulukaya ve Ali Koç, Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş'e yeni sezon öncesinde başarı dileklerini ileterek, kırmızı-siyahlı ekibe başarılı bir sezon temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Hamdi Ulukaya ve Ali Koç'un önümüzdeki dönemde Erzincan'ı ziyaret etme düşüncelerini dile getirdikleri belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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