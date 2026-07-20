Erzincanspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında 4 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla takım kaptanı Hüsamettin Tut, Savaş Yılmaz, Tayyip Ebrar Cumur ve Osman Reşat Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Bu arma için mücadele eden, sahada terinin son damlasına kadar savaşan tüm futbolcularımıza teşekkür ederiz. Kulübümüze kattığınız emek ve fedakarlıklar için minnettarız. Yeni yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Teşekkürler." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı