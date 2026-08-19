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Erzincan Valisi Sporcuları Kabul Etti

Erzincan Valisi Sporcuları Kabul Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini kabul ederek tebrik etti. Atıcılıkta Avrupa üçüncüsü Galip Berat Afal, akarsu slalomda Türkiye üçüncüsü olan kulüp sporcuları, yamaç paraşütünde Türkiye şampiyonu Erzincan Havacılık Kulübü ve kayaklı koşuda derece alan sporcular kutlandı. Vali, başarıların gençlere örnek olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ederek kentin adını duyuran sporcuları, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

Vali Hamza Aydoğdu, İliç Kaymakamı Hacı Demirci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile birlikte Erzincan'ın farklı branşlarda elde ettiği sportif başarıların sahibi sporcularla bir araya geldi.

Kabulde sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik eden Vali Aydoğdu, elde edilen derecelerin Erzincan adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek başarıların artarak devam etmesini diledi.

Atıcılık branşında U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek erkekler takımında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan milli sporcu Galip Berat Afal, başarısından dolayı tebrik edildi.

Akarsu slalomda yıldızlar kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olan ve organizasyonda toplam 4 derece elde eden Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları da kabulde yer aldı.

Yamaç paraşütünde takım halinde Türkiye şampiyonu olan Erzincan Havacılık Kulübü ile bireysel genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olan Ali Zaimoğlu da başarılarından dolayı kutlandı.

Kayaklı koşuda Türkiye dereceleri elde ederek Erzincan'ın sportif başarılarına katkı sağlayan Değer Erzincan İliç Spor Kulübü sporcuları da Vali Aydoğdu tarafından tebrik edildi.

Sporcuların başarılarının gençlere örnek olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, Erzincan'ın adını Türkiye'de ve uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporculara, antrenörlere ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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