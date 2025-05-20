Erzincanlı Sporcular Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti

Erzincanlı Sporcular Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Erzincanlı sporcular, farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük kazandı.

14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası" yarışmalarında Erzincanlı sporcular ikincilik ve üçüncülük elde ettiler.

42 ülkeden 4 bin 230 sporcunun katılımı ile düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası yarışmalarında Erzincanlı sporculardan Caner Demir, Genç Erkekler Low Kick kategorisinde 86 kilogramda ikinci oldu. Koray Tufan Dayıkaraca, Büyük Erkekler K1 kategorisinde 91 kilogramda üçüncülük elde etti. Burak Avci ise Genç Erkekler K1 kategorisine 60 kilogramda üçüncü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.