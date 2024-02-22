Erzincanlı Sporcu Görkem Gül, Cirit Atma Branşında Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Seyfi Alanya Atmalar Kupası, U18 Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışları ve Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışmalarında 'Cirit Atma' branşında Erzincanlı sporcu Görkem Gül 52.71 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

Mersin'in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye geneli 39 ilden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Sporcular, cirit atma, disk atma, yüksek atlama, oturarak cirit atma kategorilerinde yarıştı.

Organizasyona Türkiye'den 380 sporcunun yanı sıra 3 ülkeden de 8 sporcu katıldı. Gülle, disk, cirit ve çekiç olmak üzere 4 kategoride mücadele yapıldı. Yarışmalarda 'Cirit Atma' branşında Erzincanlı sporcu Görkem Gül ise 52.71 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mersin ilinde düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Müsabakası, 'Cirit Atma' branşında Erzincanlı sporcumuz Görkem Gül 52.71 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ERZİNCAN