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Milli badmintoncularda yarı final sevinci

Milli badmintoncularda yarı final sevinci
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Akdeniz Oyunları'nda Türk badmintoncular Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci (çift kadınlar) ile Emre Sönmez ve Buğra Aktaş (çift erkekler) rakiplerini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Federasyon, sporcuları tebrik edip başarı diledi.

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin badminton milli takımı, kadınlar ve erkekler çiftlerde yarı finale yükseldi.

Çift kadınlarda Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, İtalya'dan Yasmine Hamza ve Gianna Stiglich Guzman çiftini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Çift erkeklerde ise Emre Sönmez ve Buğra Aktaş, İtalya'dan Matteo Massetti ve David Salutt çiftini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan paylaşımda, sporcular ve teknik ekibin tebrik edildiği belirtilerek final yolunda başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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