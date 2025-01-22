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Erzincanlı Mahir İçli, U20 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası'nda 3. oldu

Erzincanlı Mahir İçli, U20 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası'nda 3. oldu
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Erzincanlı atletizm sporcusu Mahir İçli, İstanbul'da düzenlenen U20 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası'nda üç adım atlama branşında 14.28 metre atlayarak Türkiye 3.'sü olmayı başardı.

Erzincanlı atletizm sporcusu Mahir İçli, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen U20 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

8-19 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen U20 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası, genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı. Erzincan adına yarışan sporcu Mahir İçli, üç adım atlama branşında gösterdiği üstün performansla Türkiye 3.'sü olmayı başardı. 14.28 metre atlayan İçli, kişisel en iyi derecesini elde etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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