Erzincanlı sporculardan kick boksta uluslararası başarı

Antalya'da düzenlenen Kick Boks Turkish Open WAKO World Cup Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

12-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Erzincanlı sporculardan Yağmur Palut, Low Kick 56 kilogram kategorisinde ikinci oldu.

Koray Tufan Dayıkaraca ise Low Kick 91 kilogram kategorisinde üçüncülük elde etti.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, uluslararası arenada Türkiye'yi ve Erzincan'ı başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - ERZİNCAN

