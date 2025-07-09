Erzincanlı Kano Sporcuları Şampiyonaya Hazırlanıyor

Erzincanlı Kano Sporcuları Şampiyonaya Hazırlanıyor
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Erzincan'da kano sporcuları, temel eğitimlerini Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde alarak Rize'deki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenör Muhammed Baltacı, durgun suda öğrendikleri teknikleri akarsuda uyguladıklarını belirtti.

ERZİNCAN'da kano sporcuları, temel eğitimlerini Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Ardıçlı Gölü'nde alırken, uygulamayı Karasu Nehri'nde yapıyor. Antrenör Muhammed Baltacı, "Gölün durgun suyunda temel eğitim veriyoruz. Durgun suda öğrendiğimiz teknikleri akarsuda uyguluyoruz" dedi.

Erzincanlı kano sporcuları Rize'de yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Slalom ve Kayak Kross Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenör Muhammed Baltacı eşliğinde Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nde temel eğitimi alan sporcular, öğrendiklerini Karasu Nehri'nin Erzincan-Kemah bölümünde uyguluyor. Sporcular, nehrin coşkun suyunda zamana karşı mücadele ediyor.

'DURGUN SUDA TEMEL EĞİTİM VERİYORUZ'

Kano sporunun Erzincan için yeni olduğunu belirten antrenör Muhammed Baltacı, "Sporcu yetiştirme, altyapı çalışmaları yapıyoruz. Erzincan'da 20'ye yakın sporcumuz var. Erzincan'da kano sporu için uygun parkurumuz yok. İlk başta çalışmaya durgun suda başlıyoruz. Göl, havuz gibi durgun suda bir temel eğitim veriyoruz. Ergan Dağı'ndaki Ardıçlı Gölü eğitim için uygun. Durgun suda eğitimin ardından öğrendiğimiz teknikleri yavaş yavaş akarsuda uygulamaya başlıyoruz. Karasu Nehri'nde kapılar kuruyoruz. Kapıları zikzak olacak şekilde uyguluyoruz. Bu kapıları en kısa sürede alan dereceye giriyor. Karasu'daki çalışmamız o şekilde oluyor" diye konuştu.

Erzincan'ın doğasının kano sporu için uygun olduğunu belirten Baltacı, göl ve akarsuların kendilerine doğal çalışma alanı oluşturduğunu ifade etti.

Amatör olarak başladığı kano sporunda profesyonel hale geldiğini belirten Yusuf Emir Duman, "12 senedir amatör olarak doğa sporları ile uğraşıyorum. 2 senedir de antrenörümüz eşliğinde profesyonel olarak kano sporunu yapmaya başladım. 15 Temmuz'da Rize'de Türkiye Şampiyonası olacak. Yarışmada Allah nasip ederse güzel bir başarı elde etmek istiyorum" dedi.

Kano sporunun adrenalin dolu bir branş olduğunu belirten sporcu Mevlit Koç, hocasının okulda yaptığı tanıtımla bu sporla tanıştığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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