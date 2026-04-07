Haberler

Erzincanlı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

Erzincanlı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Grekoromen Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde Erzincanlı sporcu Anzor Yasin, 38 kilogram kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Grekoromen Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Erzincanlı sporcu Anzor Yasin, Türkiye üçüncüsü oldu.

02-05 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Erzincan'ı temsil eden Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, 38 kilogram kategorisinde mindere çıktı.

Rakipleri karşısında başarılı performans sergileyen Yasin, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Yetkililer, elde edilen başarının genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Değer Erzincan Spor Kulüpleri" projesi kapsamında gençlerin sporun her alanında desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Açıklamada, sporcunun elde ettiği başarıda emeği bulunan antrenörler de tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araştırma: Bahamalar'daki köpek balıklarında kokain ve kafein kirleticileri saptandı

Köpek balıklarında uyuşturucu madde tespit edildi
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı

Taksilere servet ödeyen ünlü oyuncudan ehliyet itirafı

Araştırma: Bahamalar'daki köpek balıklarında kokain ve kafein kirleticileri saptandı

Köpek balıklarında uyuşturucu madde tespit edildi
Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı

Icardi Galatasaray'ı silip attı
Emekli polis, balık tutmak için gittiği gölette boğuldu

Emekli polisten acı haber! Balık tutmak için gittiği gölette boğuldu