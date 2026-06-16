Erzincan'da İlkokullar Fiziksel Etkinlik Oyunları finali yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen İlkokullar Fiziksel Etkinlik Oyunları Final Müsabakalarını izledi.

Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile katılan Aydoğdu, yarışmalarda mücadele eden öğrencilerle bir araya geldi.

İlkokul öğrencilerinin fiziksel gelişimlerini desteklemek, takım ruhunu güçlendirmek ve spor kültürünü erken yaşlarda yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda öğrenciler, Dairesel Bayrak Koşusu, Devir Diz, Dağıt Topla ve Çemberle İş Birliği oyunlarında yarıştı.

Müsabakaları izleyen Aydoğdu, öğrencilerle sohbet ederek yarışmalara katılan tüm çocukları tebrik etti.

Sporun kazananı ya da kaybedeni olmadığını belirten Aydoğdu, en büyük kazanımın birlik, beraberlik ve centilmenlik ruhu olduğunu ifade etti.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonların devam edeceğini kaydeden Aydoğdu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve antrenörlere teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı