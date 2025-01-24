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Erzincan Refahiye'de Yeni Fitness Salonu Açıldı

Erzincan Refahiye'de Yeni Fitness Salonu Açıldı
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Refahiye Kaymakamlığının koordinesinde yapımı tamamlanan yeni fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzunun altında halkın kullanımına sunuldu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde fitness salonu açıldı.

Refahiye Kaymakamlığının koordinesinde yapımı tamamlanan fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzunun alt katında vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu ve ilçe protokolü katılımıyla açılış gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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