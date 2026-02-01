Haberler

Erzincanlı kayakçılar Hakkari'den 6 madalya ile döndü

Erzincanlı kayakçılar Hakkari'den 6 madalya ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de düzenlenen Barış ve Kardeşlik Yarışmasında Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, farklı kategorilerdeki genç sporcularıyla toplamda 6 madalya kazandı. Başarılı sporcular arasında Bahadır Ali Çetin ve Hasan Hüseyin Şuvak birincilik elde etti.

Hakkari'de düzenlenen 2025-2026 Berkin Usta Sezonu 1. Etap Barış ve Kardeşlik Yarışmasına katılan Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, elde ettiği 6 madalya ile başarıya imza attı.

Yarışmalarda Erzincan'ı temsil eden sporculardan Bahadır Ali Çetin (U13) klasik stilde birincilik, serbest stilde ikincilik elde ederken, Hasan Hüseyin Şuvak (U14) serbest stilde birinci oldu.

Meryem Ravza Gürbüz (U12) serbest stilde ikinci, Berat Çelik (U13) serbest stilde üçüncü, Hacı Arif Gürbüz (U14) ise serbest stilde üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Genç sporcuların elde ettiği bu başarıların, Değer Erzincan Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?