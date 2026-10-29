Erzincan İliç'te Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği coşkuyla tamamlandı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada sporcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla mücadele etti. Müsabakalar boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans dikkat çekti.

Turnuvanın sona ermesinin ardından organizasyona katılan tüm sporcular tebrik edildi. Etkinliğin, gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı