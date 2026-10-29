Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan İliç'te Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği coşkuyla tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İliç'te Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği coşkuyla tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği sona erdi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda sporcuların performansı dikkat çekti ve tüm sporcular tebrik edildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada sporcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla mücadele etti. Müsabakalar boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans dikkat çekti.

Turnuvanın sona ermesinin ardından organizasyona katılan tüm sporcular tebrik edildi. Etkinliğin, gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcu hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi

Kuyumcu hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi
Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yapay zekaya sorduğu soru ölüm getirdi
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay

"Mansur Yavaş AK Parti'ye geçiyor" iddialarını alevlendiren detay
Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu

Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha

Korumasının ifadesi Mustafa Sarıgül'ü yaktı! Çok sayıda gözaltı kararı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış

Suçlamaların odağındaki Sarıgül soluğu Özgür Özel'in yanında almış