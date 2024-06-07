Erzincan Ergan Dağı'nda Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Başladı

Erzincan Ergan Dağı'nda 19 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, eleme yarışlarıyla başladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu mücadele ediyor.

Ergan Dağı'ndaki keskin virajlara sahip 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda 2 kategoride mücadele eden sporcular, eleme yarışları yaptı.

Şampiyonaya katılan dünyaca ünlü sporcular, teknik kaykaylar üzerinde saatte 130 kilometreye varan hızla keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergiledi.

Şampiyona, 9 Haziran Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.