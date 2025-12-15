Haberler

Erzincan GSB yurtları arası YurtLig Satranç İl Birinciliği tamamlandı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen YurtLig Satranç İl Birinciliği, centilmenlik ve strateji dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı. Sporcular sergiledikleri disiplinle takdir topladı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Erzincan GSB Yurtları arasında düzenlenen YurtLig Satranç İl Birinciliği müsabakaları, strateji ve centilmenliğin ön planda olduğu karşılaşmalarla sona erdi.

Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden sporcular, sergiledikleri disiplinli oyun ve sportmen tavırlarıyla takdir topladı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederken, derece elde eden yurtları da kutladı.

İl birinciliği sonucunda Erzincan GSB Yurtlarını temsil edecek öğrencilerin, bir üst aşamada da başarılı sonuçlara imza atması temenni edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
