U14 Atletizm İl Seçmeleri tamamlandı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U14 (14 yaş altı) Türkiye Şampiyonası ve Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) atletizm il seçme müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

İl genelinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda, atletler piste çıkarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Yarışmalar sonunda başarılı olan ve ilini üst turlarda temsil etmeye hak kazanan sporcular, antrenörleriyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, grup müsabakalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı