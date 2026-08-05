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Erzincan'da spor tesislerinde kimlik okutma dönemi

Erzincan'da spor tesislerinde kimlik okutma dönemi
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Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu Gençlik Merkezi'ndeki spor tesislerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatıyla kimlik okutma sistemi uygulanmaya başlandı. Fitness, masa tenisi ve yürüyüş alanlarına girişlerde kimlik zorunluluğu getirilirken, yetkililer uygulamanın güvenliği artırma, giriş-çıkışları kayıt altına alma ve tesislerin düzenli kullanımını sağlama amacı taşıdığını açıkladı.

Erzincan'da 13 Şubat Şehir Stadyumu Gençlik Merkezi bünyesindeki spor tesislerinde kimlik okutma sistemi uygulamaya alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatıyla Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, fitness salonu, masa tenisi salonu, yürüyüş alanı ve diğer spor birimlerine girişlerde kimlik kartı okutulması zorunlu hale getirildi.

Yetkililer, uygulamayla tesislerde güvenliğin artırılması, giriş-çıkışların kayıt altına alınması ve spor alanlarının daha düzenli kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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