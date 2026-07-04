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Pedallar Ergan için döndü

Pedallar Ergan için döndü
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Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın 4. etap yarışı MTB Ergan Cup 2026, 56 takımdan 650 sporcunun katılımıyla başladı. İki gün sürecek yarışlar, Ergan Dağı'nın zorlu parkurlarında gerçekleşiyor.

Erzincan'da, Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın 4. etap yarışı MTB Ergan Cup 2026 başladı.

Ergan Dağı Sıra Dışı Sporlar Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin çeşitli illeri ile yurt dışından gelen 56 takımdan 650 sporcu katıldı.

2 gün sürecek şampiyonada sporcular, Ergan Dağı'nın zorlu parkurlarında derece elde edebilmek için mücadele ediyor.

Uluslararası standartlarda hazırlanan parkurlarda gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, hem teknik becerilerini hem de dayanıklılıklarını sergiliyor.

4-5 Temmuz tarihlerinde devam edecek şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri yarışların ardından düzenlenecek törenle verilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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