Ergan Dağı'nda kurumlar arası kar voleybolu turnuvası tamamlandı

Ergan Dağı'nda kurumlar arası kar voleybolu turnuvası tamamlandı
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası kar voleybolu turnuvası, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. 8 takım ve 50 sporcunun katıldığı turnuva, heyecanlı maçlara ve renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası kar voleybolu turnuvası sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuva, heyecanlı mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu.

Toplam 8 takım ve 50 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, kar üzerinde centilmence mücadele ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Turnuvaya katılan takımlar ve sporculara teşekkür edilerek başarılarının devamı dilendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
