Erzincan'da Ergan Cup 2025 tenis turnuvası başladı.

Erzincan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 5 ülkeden 17 kız, 27 erkek olmak üzere toplam 44 sporcunun mücadele ettiği European Ergan Cup, 1-5 Eylül tarihleri arasında Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında tenis severlerle buluşuyor. - ERZİNCAN