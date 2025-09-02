Erzincan'da Ergan Cup 2025 Tenis Turnuvası Başladı

Erzincan'da Ergan Cup 2025 Tenis Turnuvası Başladı
Erzincan'da düzenlenen Ergan Cup 2025 tenis turnuvasında, 5 ülkeden toplam 44 sporcu mücadele ediyor. Turnuva, 1-5 Eylül tarihleri arasında Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında gerçekleştirilecek.

Erzincan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 5 ülkeden 17 kız, 27 erkek olmak üzere toplam 44 sporcunun mücadele ettiği European Ergan Cup, 1-5 Eylül tarihleri arasında Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında tenis severlerle buluşuyor. - ERZİNCAN

