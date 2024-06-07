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Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası başladı

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Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen şampiyona, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcunun yarışlarıyla başladı. Adrenalin tutkunu yarışmacılar, Ergan Dağı'ndaki 10 dönüşlü 3.2 kilometrelik parkurda, kaykaylarıyla saatte 130 kilometre hıza ulaşan sporcular zaman zaman keskin virajları alamayarak önceden önlem için bariyerlere konulan saman balyalarına çarparak durabildi.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen şampiyona, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcunun yarışlarıyla başladı.

Adrenalin tutkunu yarışmacılar, Ergan Dağı'ndaki 10 dönüşlü 3.2 kilometrelik parkurda, kaykaylarıyla saatte 130 kilometre hıza ulaşan sporcular zaman zaman keskin virajları alamayarak önceden önlem için bariyerlere konulan saman balyalarına çarparak durabildi.

Erzincan'ın ev sahipliği yaptığı 2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nın (WDSC) 1'inci ayağı, keskin virajlara ve son derece heyecanlı bir parkura sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Erzincan Valiliğinin destek verdiği Şampiyona, 9 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Adrenalin dolu ve dünyaca ünlü bu yarışa katılan ekstrem sporcular, dörderli eleme finallerinde son derece teknik kaykaylar üzerinde 130 km/saate varan hızlara ulaşarak ve keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergilediler.

Dünyanın en iyi kaykay yarışçılarının ve yarış kızağı sporcularının belirleneceği şampiyonaya, her yaş grubundan yarışmacının, cinsiyet fark etmeden katılabiliyor. Dünya Kaykay İniş Şampiyonası yarışma formatına göre yarışçılar Kaykay ve Yarış Kızağı kategorilerinde özel hazırlanan 3,5 km. uzunluğundaki yarışma parkurundan aşağı, kıran kırana dörderli gruplar halinde ve eleme usulü kayarak mücadele edecekler.

Türkiye'nin 3'üncü kez ev sahipliği yaptığı ve Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nda, 19'dan fazla ülkeden, dünyanın en hızlı 45 ekstrem sporcusuyla birlikte yaklaşık olarak 100 sporcu yarışıyor. Erzincan'da düzenlenen şampiyonada yarışmacılar, İniş/hız Kaykayı ve Yarış Kızağı kategorilerinde, yarışacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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