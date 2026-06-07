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Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı

Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı
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Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026) tamamlandı. 18 ülkeden 64 sporcunun katıldığı yarışlarda, 3,2 km'lik zorlu parkurda adrenalin dolu anlar yaşandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026) sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 18 ülkeden 64 sporcu katıldı.

Kaykay sporunun önemli organizasyonları arasında yer alan şampiyonada sporcular, 3,2 kilometrelik zorlu parkurda derece elde edebilmek için mücadele etti.

Adrenalin dolu anların yaşandığı yarışlarda sporcular, virajları ve yüksek hız gerektiren etapları başarıyla geçerek finiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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