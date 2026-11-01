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Erzincan'da Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe yarışlarında atletler ter döktü

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Erzincan'da Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe yarışlarında atletler ter döktü
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Yarışları, Erzincan'da yapılan müsabakalarla sona erdi. Farklı yaş kategorilerinden sporcular, dereceye girebilmek için parkurda mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Yarışları, Erzincan'da gerçekleştirilen müsabakaların ardından sona erdi.

Farklı yaş kategorilerinden sporcuların katıldığı yarışlarda atletler, dereceye girebilmek için parkurda mücadele etti.

Büyük heyecana sahne olan organizasyon, yarışların tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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