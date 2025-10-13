Haberler

Erzincan'da Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Erzincan'da Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
Güncelleme:
Amatör Spor Haftası kapsamında Erzincan'da düzenlenen Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Sporcular havalı tüfek ve havalı tabanca alanlarında mücadele etti, dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Erzincan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünce, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Poligonunda gerçekleştirilen Atıcılık İl Birinciliği müsabakalarında yarışmacılar hedefi on ikiden vurmaya çalıştı.

Düzenlenen yarışmada sporcular havalı tüfek ve havalı tabanca alanlarında mücadele etti. Minik, yıldızlar ve gençler kategorisinde yarışan sporcular il birinciliği için ter döktü. Müsabakalarda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
