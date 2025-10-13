Erzincan'da Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Erzincan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünce, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Poligonunda gerçekleştirilen Atıcılık İl Birinciliği müsabakalarında yarışmacılar hedefi on ikiden vurmaya çalıştı.

Düzenlenen yarışmada sporcular havalı tüfek ve havalı tabanca alanlarında mücadele etti. Minik, yıldızlar ve gençler kategorisinde yarışan sporcular il birinciliği için ter döktü. Müsabakalarda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. - ERZİNCAN