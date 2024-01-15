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Erzincan'da Alp Disiplini Eleme Müsabakaları Başlıyor

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Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 14-16 Ocak tarihlerinde Erzincan'da organize edilen Alp Disiplini eleme müsabakasının teknik toplantısı gerçekleşti.

Kayakta, Alp Disiplini eleme müsabakaları Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezinde gerçekleşecek.

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 14-16 Ocak tarihlerinde Erzincan'da organize edilen Alp Disiplini eleme müsabakasının teknik toplantısı gerçekleşti.

Teknik toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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