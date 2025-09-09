Erzincan'da Akarsu Slalom Türkiye Kupası Yarışları 2025'te Düzenlenecek

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Akarsu Slalom Türkiye Kupası Yarışları 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Erzincan'da yapılacak.

Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Akarsu Slalom Türkiye Kupası Yarışları 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Erzincan Kano ve Rafting Parkurunda yapılacak. Yarışmanın kategorileri; Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler, yıldız kadınlar, minik erkekler, minik kadınlardan oluşacak.

Yarışmanın teknik toplantısı 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 18.00'da Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nun toplantı salonunda yapılacak. Teknik toplantıya her kulüpten veya ilden resmi olarak görevlendirilmiş 1 idareci ve 2025 yılı antrenör vizesini almış olan 1 antrenör, kulübünü veya ilini temsilen katılabilecek.

Açılış seremonisi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 19.00'da Erzincan, Ordu Caddesi Kulempark'ta yürüyüşle başlayıp Dörtyol Meydan'da bitirilecek. Kapanış seremonisi ve ödül töreni 14 Eylül 2025 Pazar günü yarışma programının sonunda yarışma alanında yapılacak. - ERZİNCAN