Erzincan'da A Milli Takım Coşkusu: Gürcistan'ı 3-2 Yendi
Erzincan'da Dörtyol Meydanı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlar, A Milli Takım'ın Gürcistan'la oynadığı 2026 Dünya Kupası Eleme maçını büyük bir coşkuyla izledi. Takım, maçı 3-2'lik skorla kazandı.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzincanlı vatandaşlar da dev ekrandan büyük coşkuyla takip etti. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte izledi. - ERZİNCAN
