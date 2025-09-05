Erzincan'da A Milli Takım Coşkusu: Gürcistan'ı 3-2 Yendi

Erzincan'da vatandaşlar, Dörtyol Meydanda kurulan dev ekranda A Milli Takım'ın Gürcistan deplasmanında ki 2026 Dünya Kupası Eleme maçını coşkuyla izledi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzincanlı vatandaşlar da dev ekrandan büyük coşkuyla takip etti. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte izledi. - ERZİNCAN