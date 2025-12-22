Erzincan, Siyah Kuşak ve Dan Terfi Sınavına ev sahipliği yaptı

Haberler

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde 2025 Yılı Siyah Kuşak ve Dan Terfi Sınavı gerçekleşti. Türkiye genelinde sadece 11 ilde düzenlenen sınav, Erzincan'ın ev sahipliğinde yapıldı ve 12 ilden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Türkiye genelinde yalnızca 11 ilde düzenlenen sınav, bu dönem Erzincan'ın ev sahipliğinde yapıldı. 12 ilden yaklaşık 100 sporcu, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sınavda ter döktü.

Sınavda sergiledikleri performansla başarılı olan sporcular, siyah kuşak almaya hak kazandı. Yetkililer, sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, Erzincan'da sporun gelişimine yönelik çalışmaların artarak süreceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
