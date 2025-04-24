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Erzincan'da 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Başladı

Erzincan'da 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Başladı
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35 ilden 725 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı. Sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmak için minderde mücadele ediyor.

Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun organizesiyle Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla başladı.

Güreşçiler dereceye girmek ve Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

Turnuva süresince her sıklette ilk 10'a giren sporcular, federasyonunun belirleyeceği ilde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Müsabakalar 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Spor
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