Maça saatler kala Eryaman Stadyumu'na branda çekildi

MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi, Eryaman Stadyumu'nda önlem alındı. Stadyumun zemini, sağanak yağmura karşı branda ile koruma altına alındı.