Erva Kar Fırtınaları Kayak Salonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Erva Spor Okulları projesi kapsamında Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı mevkiinde faaliyet gösterecek olan 'Erva Kar Fırtınaları' Kayak Salonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Erva Kar Fırtınaları Kayak Salonu'nu ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı, verdiği bilgilerde, "Bu yıl Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in himayelerinde başlatılan tabiri yerinde ise bir çığ gibi büyüyen ERVA Spor Okulları projesinin bir ayağı olan kayak sporunu burada Kar Fırtınaları projesi ile birlikte yapacağız bu nedenden ötürü çok heyecanlı ve çok ümitliyiz. Her şey Ülkemizin geleceği gençler için" dedi. - KAYSERİ