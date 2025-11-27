Haberler

Erva Kar Fırtınaları Kayak Salonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Erva Kar Fırtınaları Kayak Salonu Hazırlıkları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erva Spor Okulları projesi kapsamında Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösterecek olan 'Erva Kar Fırtınaları' Kayak Salonu'nun hazırlıkları hızla ilerliyor. Kayseri Vali Yardımcısı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve projenin gençler için önemini vurguladı.

Erva Spor Okulları projesi kapsamında Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı mevkiinde faaliyet gösterecek olan 'Erva Kar Fırtınaları' Kayak Salonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Erva Kar Fırtınaları Kayak Salonu'nu ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı, verdiği bilgilerde, "Bu yıl Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in himayelerinde başlatılan tabiri yerinde ise bir çığ gibi büyüyen ERVA Spor Okulları projesinin bir ayağı olan kayak sporunu burada Kar Fırtınaları projesi ile birlikte yapacağız bu nedenden ötürü çok heyecanlı ve çok ümitliyiz. Her şey Ülkemizin geleceği gençler için" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.