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Ertuğrul Sağlam'dan, İbrahim Yazıcı mesajı

Ertuğrul Sağlam'dan, İbrahim Yazıcı mesajı

Spor Haberleri

Bursaspor'u şampiyon yapan teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk döneminin başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefatının 10. yılı dolayısıyla duygusal bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'u şampiyon yapan teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk döneminin başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefatının 10. yılı dolayısıyla duygusal bir mesaj yayımladı.

Ertuğrul Sağlam, İbrahim Yazıcı için yayımladığı mesajda, "Sağlam, "Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı vefatının 10. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Bursaspor, 2009-2010 sezonunda Başkan İbrahim Yazıcı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ertuğrul Sağlam İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

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