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Ertuğrul Doğan yeniden Kulüpler Birliği Başkanı oldu

Ertuğrul Doğan yeniden Kulüpler Birliği Başkanı oldu
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin olağan genel kurulunda oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Ahmet Dal, Mehmet Sepil, Recep Durul ve Yüksel Yıldırım getirildi.

Kulüpler Birliği'nin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısının ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Toplantıda yapılan görev dağılımı sonucunda Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım vakfın başkan yardımcıları olarak görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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