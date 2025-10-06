Ertuğrul Doğan açıkladı: Hakemliği bitti, maç yönetemez

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'da bir programa katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR EMEK VERİYORLAR"

Takımın mevcut gidişatı hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Öncelikle Fatih hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. Herkes motive. Herkese tek tek teşekkür ederim. Benim burada 8. yılım, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih hoca tesislerde kalıyor. Çok karakterli futbolculara sahibiz." dedi.

"HOCAMIZIN BİR TALEBİ OLURSA'

Fatih Tekke'nin talebi olması durumunda transfer yapılacağını açıklayan Doğan, "Devre arasında hocamızın bir talebi olduğu zaman, istediği oyuncuları da bünyemize katmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlerin Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

"ART NİYETİNİN YAKALANMASI GÜZEL OLDU'

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmadaki maçın hakemi Arda Kardeşler ile ilgili de konuşarak, "Sayın TFF Başkanı, o da bu işleri çözmek istiyor. Kimse bulunduğu pozisyonda bu sorunlarla uğraşmak istemez. Konu güvensizlik, mevcut MHK'ya güven duyan birisiyle konuştunuz mu? Yok, demek ki bir tuhaflık var. Bir sıkıntı olduğu net bu adamlar önemli işler yapıyordur bize anlatmıyordur. Çok zor ama… Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin böyle yakalanması güzel oldu. Top yerde oyun başlatıyorsun, Visca'yı gördüğün an geri dönüp oyunu durduruyorsun. Bu hata değil. TFF Başkanı bence az dedi, birebir de daha fazla söylemiştir. Bazı pozisyonlar oluyor ayırt etmesi seçmesi zor. Söylemi böyle mi düşündü diyorsun, topa bakıp oyunu başlatıyor, koşmaya başlıyor. Visca'yı görünce durdurup geri başlatıyor. Burada kasıt var yakalandı." yorumunu yaptı.

'HAKEMLİĞİ BİTTİ, MAÇ YÖNETEMEZ'

Arda Kardeşler'in hakemliğinin bittiğini iddia eden deneyimli başkan, "Arda Kardeşler ile alakalı konuşacak bir şey yok, hakemliği bitti. Tekrar maç yönetemez.' sözlerini sarf etti.