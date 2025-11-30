Haberler

Ertuğrul Arslan: 'Boluspor'u Hak Ettiği Yere Taşıyacağız'

Ertuğrul Arslan: 'Boluspor'u Hak Ettiği Yere Taşıyacağız'
Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Sivasspor'a kaybettikleri maçın ardından üzgün olduklarını ve lig maratonunun devam ettiğini belirtti. Arslan, Boluspor'u başarılı bir şekilde yukarıya taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Sivasspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada üzgün olduklarını söyleyerek, "Lig devam ediyor ve önümüzde uzun bir maraton var. Boluspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, "Benim için anlamlı bir maçtı, doğup büyüdüğüm ve formasını giydiğim bir şehirdeydim. Duygusal bir maç önü oldu. Boluspor'da tamamen planlarımızı kazanma yönüne yapmıştık. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig oluyor. Oyuna istediğimiz gibi başladık. Sivasspor eksik oyuncularından dolayı defansif bir kadroyla sahaya çıktı. 2 tane basit hata yaptık, yapmamamız gerekiyordu. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi konuştuk, hamleler de yaptık, pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Üzgünüz, yukarıyı yakalamak istiyorduk bu maçta. Lig devam ediyor ve önümüzde uzun bir lig var. Boluspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu. - SİVAS

