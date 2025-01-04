Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar

Ünlü yorumcu Ertem Şener, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan yıldız futbolcular ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"GALATASARAY'A GELMEZ"

Şener, Alman basınında ortaya atılan Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane iddiasıyla ilgili, "Leroy Sane, Galatasaray'a gelmez. 'Gelir' diyenler posterlerini alıp odasına assın. Daha Ocak ayı transfer dönemi başlamadan sezon sonunda geleceğini söylüyorlar. Ben Leroy Sane'nin Galatasaray'a geleceğine inanmıyorum" dedi.

Şener sözlerine, "Dybala diyorlar, hani nerede Dybala? Transfer o kadar basit değil. Dybala'nın geleceğine de hala inanmıyorum. Van Dijk da gelmez. Eyüpsporlu Ahmed Kutucu, Galatasaray taraftarını kesmez. Zaten Galatasaray'da her maç ilk 11 oynamaz" ifadelerini kullanarak devam etti.