Ersun Yanal'ın film önerdiği sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor

Türkiye'nin en deneyimli teknik direktörlerinden olan Ersun Yanal, Antalyaspor'da koltuğu Nuri Şahin'e devrettikten sonra başka bir takım çalıştırmadı. Zaman zaman sosyal medyayı etkin kullanan hoca, son paylaşımında takipçilerine film önerdi.

"YILDIZLAR HER YERDE"

Hustle filmini takipçilerine tavsiye eden Ersun Yanal paylaşımında, "Yıldızlar her yerde, yeter ki vazgeçme... Küçük bir film tavsiyesi, 'Hustle'" ifadelerini kullandı. Bir yetenek avcısı ve onun keşfettiği genç bir basketbolcuya odaklanan film, son zamanlarda sinema ve sporseverlerin ilgi odağı haline geldi.