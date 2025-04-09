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Ersun Yanal'ın annesi vefat etti

Ersun Yanal'ın annesi vefat etti
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Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve son olarak Amed FK'da teknik direktörlük yapan Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal vefat etti.

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatıyla sarsıldı.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti. Bahriye Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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