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Ersun Yanal Acısını Paylaştı: Babası Ural Yanal'ı Toprağa Verdi

Ersun Yanal Acısını Paylaştı: Babası Ural Yanal'ı Toprağa Verdi
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A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, annesinin ardından babasını da kaybetti. Ural Yanal, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirerek bugün toprağa verildi.

Ersun Yanal, babası Ural Yanal'ı toprağa verdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, - A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, 10 günde iki acı birden yaşadı. 8 Nisan'da annesi Bahriye Yanal'ı (84) kaybeden ve toprağa veren Yanal, hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle dün yaşamını yitiren babası Ural Yanal'ı (87) da bugün toprağa verdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal, yaşlılığa bağlı nedenlerle 9 Nisan'da hayatını kaybeden annesi Bahriye Yanal'ı 10 Nisan'da toprağa verdi. Yanal, annesinin ardından babası Ural Yanal'ı da kaybederek kısa süre içinde ikinci bir acı yaşadı. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Ural Yanal için Asri Mezarlık'ta cenaze töreni yapıldı. Törene Ersun Yanal ve ailesi başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersun Yanal cenaze öncesi taziyeleri kabul etti. Ural Yanal'ın cenazesi kılınan Cuma namazına takiben kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında eşinin yanında toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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