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Ersu Şaşma, Fransa'da Sırıkla Atlama Şampiyonu Oldu

Ersu Şaşma, Fransa'da Sırıkla Atlama Şampiyonu Oldu
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Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyon oldu ve 5.90 metre atlayarak Türkiye rekorunu egale etti.

Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'da düzenlenen Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyon oldu.

Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Ersu, finalde 5.90 metre atlayarak ilk sırada yer alırken, Amerikalı Sam Kendricks 5.85 metre ile 2., Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla 3. oldu.

Fenerbahçe Kulübü sporcusu, bu sonuçla daha önce yine kendisine ait olan 5.90 metrelik Türkiye rekorunu egale etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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