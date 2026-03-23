Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için bir şartı var
Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Ersin Destanoğlu'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüpten cazip bir teklif beklediği belirtildi. Aksi halde oyuncunun körfez ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirebileceği dile getirildi.
2013 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, 25 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ'TAN CAZİP BİR TEKLİF BEKLİYOR
Zaman zaman taraftarları tarafından eleştirilerin odağı olan Ersin Destanoğlu, sezon sonunda siyah-beyazlı yönetimden kendisine cazip bir bekliyor. Takımıyla 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli eldivenin, kendisini tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş ile yeni kontrat yapmaya olumlu baktığı, aksi halde ise körfez ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.
8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 24 gol görürken, 8 maçta da rakiplerine gol izni vermedi.