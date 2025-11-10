Haberler

Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret
Güncelleme:
Beşiktaş futbolcusu Ersin Destanoğlu, PFDK sevkleri sonrası açıklama yaptı. Bahis oynamadığını belirten Ersin Destanoğlu, ''Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.'' ifadelerini kullandı.

  • Ersin Destanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli açıklamasında bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
  • Ersin Destanoğlu, kendisine yöneltilen bahis iddialarının mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı.
  • Ersin Destanoğlu, iddialar karşısında tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti.

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deneyimli kaleci, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirtti.

''DAYANAKSIZ VE GERÇEĞE AYKIRIDIR''

Ersin Destanoğlu, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.'' dedi.

''TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM''

Sözlerine devam eden Destanoğlu, ''İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
