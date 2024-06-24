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Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, düzenli forma giyebilmek için takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Geçen sezonu yedek geçiren ve yeni sezonda Mert Günok'un arkasında kalması beklenen Destanoğlu, yönetime ayrılma talebinde bulundu.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçen sezonu yedek geçiren, yeni sezonda da Mert Günok'un arkasında kalmasına kesin gözle bakılan Ersin Destanoğlu, yönetime ayrılma talebi iletti.

"GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Düzenli forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki kalecinin yönetime "Gelen teklifler var, bunları değerlendirmek istiyorum. Satış olmasa bile en azından kiralık olarak gitmem konusunda anlayışınızı bekliyorum" dediği öne sürüldü.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ersin Destanoğlu Mert Günok Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TT:

Karakteri düzgün iyi bir kaleci... Umarım gittiği yerde değerini bulur...

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