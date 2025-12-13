Haberler

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, kontrataklardan yedikleri gollerle kaybettiklerini ve devre arası transfer döneminde takımda iyileştirmeler yapmayı umduklarını ifade etti.

İkinci yarıda ellerinden geleni yaptıklarını, pozisyonlara girip gol de attıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Kontrataktan yine yediğimiz dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti. Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor. Rakibimiz 6 önemli pozisyona girdi, 4 gol attı. Sonuçta kalite farkı var. Bireysel kalite farkı var. Devre arasına bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz kulüp olarak, takım olarak ona bakacağız. Yapabiliyorsak tabii. Biliyorsunuz kolay değil. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur."

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
title