Erol Bulut: İstediğimiz Oyunu Yansıtmak İçin Zamana İhtiyacımız Var
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından, takımın sistemini oturtmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bulut, Eyüpspor maçı öncesinde bu galibiyetin moral verdiğini belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile oynadıkları maçın ardından, "Oturtmak istediğiniz bir sistem var, o da bir iki gün de olmuyor. Tam olarak istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için biraz zaman lazım. Beni tanıyan iki kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağımı bilir" dedi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kolay bir maç olmadığını belirterek, "Bursaspor kendi liginde şampiyonluğu oynuyor. Zaten neden oynadığında bugün bize göstermiş oldular. İyi bir ekip, iyi genç futbolcuları var ve zaman zaman işimizi zorlaştırdılar. Ama bizim için önemli olan galip gelmekti ve bundan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.

Galibiyetin Eyüpspor maçı öncesinde iyi bir moral olduğunu aktaran Bulut, "Eyüpspor maçından önce ihtiyacımız vardı. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Oturtmak istediğiniz bir sistem var, o da bir iki gün de olmuyor. Tam olarak istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için biraz zaman lazım. Beni tanıyan iki kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağımı bilir. Sakat futbolcumuzu biraz oynatabilmek, onları geri kazanmak istedik. Bahadır olsun, Veysel olsun onları biraz oynatıp oyuna sokmamız gerekiyor. Geçmişten gelen bazı sorunlar var onları da çözmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için çok çalışmamız lazım. Daha başındayız" ifadelerini kullandı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
