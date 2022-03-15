Erol Bulut: "Hedefimiz vardı. O hedeften şimdi çok uzaktayız" - Haberler

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Erol Bulut: "Hedefimiz vardı. O hedeften şimdi çok uzaktayız"

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Öztürk - Spor
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- Erol Bulut: "Hedefimiz vardı.

GİRESUN (İHA) - - Erol Bulut : "Hedefimiz vardı. O hedeften şimdi çok uzaktayız"

GİRESUN - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kalan maçları çok iyi bir şekilde değerlendirip ligi en iyi şekilde tamamlayacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor deplasmanından mağlup ayrılan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Deplasmanda oynadığımız oyunlar belli. Maalesef bugüne kadar deplasmandan istediğimiz sonuçları alamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut şunları söyledi:

"Bugün kaybettiğimiz bir Giresun maçı var. İstediğimiz gibi başlayamadık. Nitekim rakip erken gol buldu. Sonra oyunu daha iyi oynamaya başladık. Oyunun kontrolü bize geçti. Baskılı oynamaya çalıştık. Sonra kazandığımız bir penaltı oldu. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynama çalıştık. Yakaladığımız bir iki pozisyon var onları değerlendiremedik. Serbest vuruş ve kontradan gol yediğimiz ikinci gol oldu. Normalde deplasmanda oynadığınızda böyle bir pozisyona yakalanmamanız gerekiyor. Ne kadar defansa dönen topta ceza sahası üzerinde yeterince futbolcu varken kaybettiğimiz bir top oldu. Akabinde yediğimiz ikinci gol var. Rakip de kazanmak istiyordu. Biz de kazanmak istiyorduk. Deplasmanda oynadığımız oyunlar belli. Maalesef bugüne kadar deplasmandan istediğimiz sonuçları alamadık. Bu takımla kalan 9 maç oynayacağız. Hedefimiz vardı. O hedeften şimdi çok uzaktayız. Kalan maçları çok iyi bir şekilde değerlendirip, ligi en iyi şekilde tamamlayacağız."

Erol Bulut: Hedefimiz vardı. O hedeften şimdi çok uzaktayız

Erol Bulut: Hedefimiz vardı. O hedeften şimdi çok uzaktayız

Erol Bulut: Hedefimiz vardı. O hedeften şimdi çok uzaktayız

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Spor

Gaziantep FK, Erol Bulut, Giresun, oyunlar, Spor, Haberler

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