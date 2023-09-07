EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı, özel uçakla Eskişehir'e geldi. Ermenistan kafilesi, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra konaklayacakları otele geçti.

Ermenistan Milli Takımı Eskişehir'e geldi

Sarp DEMİRHANESKİŞEHİR,(DHA)- A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı özel uçakla Eskişehir'e geldi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı, Erivan'dan kalkan özel uçakla Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na gelen Ermenistan kafilesi ardından konaklayacakları otele geçti. Kafilede, Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Armen Melikbekyan ve yöneticiler de yer aldı. (DHA)